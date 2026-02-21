¥×¥íÌîµå¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï21Æü¡¢²­Æì¸©Æâ¤Î4»î¹ç¤Ç³«Ëë¤·¡¢ËÌÃ«Ä®¤Ç¤Ïºòµ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿ºå¿À¤¬1¡½1¤ÇÃæÆü¤È°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£ÆáÇÆ»Ô¤Ç¤ÏÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤¬3¡½1¤Çµð¿Í¤ò²¼¤·¡¢ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤ÎDeNA¤Ïµ¹ÌîÏÑ»Ô¤Ç7¡½5¤Ç¹­Åç¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥í¥Ã¥Æ¤Ï¶âÉðÄ®¤Ç³ÚÅ·¤È3¡½3¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï22¡¢23Æü¤Ë¤â²­Æì¸©Æâ¤Ç·×8»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éËÜ³Ê²½¤·¡¢22Æü¤Ç½ªÎ»¡£¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê