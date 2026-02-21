¡ÖÅ¬ÅÙ¤ËÀã¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤À¤¤¤Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä²½¤·¤¿¥¦¥Á¤ÎËÜÉôÄ¹¡¢¤Û¤Ü¥·¥å¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ú78.7ËüÉ½¼¨¡¢4Ëü¤¤¤¤¤Í¡Û¤¬¤Ö¤Ã¤È¤¤¤­¤¿¤¤¡ª¡©½©ÅÄ¸¤¤Î¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÇØÃæ¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¶¦¤ËX¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥À¥³¤Ê¤É¤Î¿¼³¤À¸Êª¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿»¨²ß¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¿¼³¤¥Þ¥¶¡¼¡×¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷deepseaMOTHER¡Ë¤¬2026Ç¯2·î7Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊ´º½Åü¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¡£Ìë