ÊÒÁÛ¤¤¤ÎÃËÀ­¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¤È¤Ã¤Æ¤ª¤­¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Áê¼ê¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ­187Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¹¥¤­¤Ê¿Í¤Ëµ¤³Ú¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¹¥¤ß¤Î¥Ä¥Ü¤ò¤Ä¤¯¡ÖDVD¤äCD¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÉ¤¤²»³Ú¤ä±Ç²è¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È°ìÌÜÃÖ¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Ê10ÂåÃËÀ­¡Ë¤È¤¤¤¦