2·î21Æü¤Ï¡¢Ray¥â¥Ç¥ë¡ÖÝ¯°æÍ¥°á¡×¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ªº£Æü¤ÏÍ¥°á¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢RayÊÔ½¸Éô¤¬¸·Áª¤·¤¿¡¢´ë²èÊÌ¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂç¸ø³«¡£¤ß¤ó¤Ê¤â°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤Í♡¡Ú´ë²èÊÌ¡ÛRayÊÔ½¸Éô¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥ÈCheck! Ñ³¤²¤Ê½Õ¥³¡¼¥Ç¤Ë¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¦♡2025Ç¯4·î¹æ¤ÎÆ©¤±´¶¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¤Î½Õ¤é¤·¤¤Æ©¤±´¶¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ñ³¤¯¤ÆÂº¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤È¤­¤á¤­¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤♡½Õ¤é¤·¤¤ÇÛ¿§¤Ë¥­¥å¥ó&#982