Âè12²óÎÓÉçÈþ»ÒÊ¸³Ø¾Þ¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»³ËÜè½²ñ¤µ¤ó¡ÊËÌ¶å½£»ÔÄó¶¡¡Ë¿·¤¿¤ÊÊ¸³Ø¤ÎºÍÇ½È¯·¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÂè12²óÎÓÉçÈþ»ÒÊ¸³Ø¾Þ¡×¤ÎÂç¾Þ¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¤Î»³ËÜè½²ñ¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤Î¾®Àâ¡ÖËþ¤Á¤ë³¹¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£²Âºî¤ÏÆàÎÉ¸©¤ÎÀ¾²¬¼ÓÆá¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Î¡Ö¤â¤º¤¯¤È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡×¡£¤¤¤º¤ì¤â»¨»ï¡Ö¾®Àâ¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¾Þ¤ò¼çºÅ¤¹¤ëËÌ¶å½£»Ô¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Ëþ¤Á¤ë³¹¤Ï¡¢¸Â³¦½¸Íî¤Ç²ÈÂ²¤ÈÊë¤é¤¹ÃËÀ­¤¬¡¢°Ü½»¼Ô¤È´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç³ëÆ£¤¹