¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤·¤Î¤¨¤ß¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·Ìó30Ç¯½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÂà½ê¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤·¤Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Òº´Æ£´ë²è¤òÎ¥¤ì¡¢º£¸å¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ä»äÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤ª»Å»ö¤¬¡¢»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢»õáÚ¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤â¡Ä¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âË»¤·¤¯¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿