¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥Ö¥ì¡×¡ÊÆüÀ¶¥·¥¹¥³¡Ë¤È¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥Ö¥ì ¥×¥ê¥óÌ£¡×¤¬¡¢3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÁ´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤äÃêÁª¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥Ö¥ì¡×¤È30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤Ë¤è¤ë´ü´Ö¸ÂÄê´ë²è¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥µ¥Ö¥ì ¥×¥ê¥óÌ£¡×(C)'26 SANRIO CO., LTD.