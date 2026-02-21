¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û½÷Í¥¤Î»°ÁÒçýÆà¤¬2·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ª¿÷ÍÍ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û39ºÐÁÐ»Ò½÷Í¥¡Ö¾åÉÊ¡×Ì¼¤È¾þ¤Ã¤¿¿÷¿Í·Á¸ø³«¢¡»°ÁÒçýÆà¡Ö²æ¤¬²È¤Î¤ª¿÷ÍÍ¡×ÈäÏª»°ÁÒ¤Ï¡¢Åí¤Î²Ö¤È¤È¤â¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¿÷¿Í·Á¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö²æ¤¬²È¤Î¤ª¿÷ÍÍ¡£Ì¼¤È¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë°õ¾Ý¤è¤ê¡¢¤À¤¤¤Ö¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¡£¾Ð ¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤¤ª´é¤ÈÌÚ¤Î²¹¤«¤ß¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ÈÍ¥