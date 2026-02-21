¿À¸Í¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢18ºÐ¤Ç¾åµþ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤È³èÌö¤ÎÉý¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃÓËÜ¤·¤ª¤ê¤µ¤ó¡Ê¥Æ¥é¥Æ¥é¡Ë¡£¡È¥ß¥Ë¥°¥é¡É¡Ê¥ß¥Ë¥Þ¥à¥°¥é¥Þ¥é¥¹¥Ü¥Ç¥£¡Ë¤Î¿·À±¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤ÂåÃíÌÜ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÃÏ¸µ¡¦¿À¸Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤äÌ´¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÓËÜ¤·¤ª¤ê¤µ¤ó--18ºÐ¤Þ¤Ç¿À¸Í¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÓËÜ¤µ¤ó¡£¿À¸Í¤Ï¤É¤ó¤Ê³¹¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÚÃÓËÜ¡Û