ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚÁ°8¡§00NHKÁí¹ç¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶âÁ° 7¡§30NHKBS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè101²ó¡Ê23ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤¨¡¢Â³Åê!?¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ÄÅ·Á°²ó¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¾Æ¤­ÌÖ¤âÈÈ¿Í¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¸ß¤¤¤Ë¸ß¤¤¤òµ¿¤¦¾¾Ìî²È¤Î¶õµ¤¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¡¢¼«Ê¬¤¬ÈÈ¿Í¤Èµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¥¯¥Þ¡Ê