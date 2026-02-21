¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡ÊPET¡Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ ´Å¤¯¤Ê¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥Î¡×¡Ê°Ê²¼¡¢´Å¤¯¤Ê¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥Î¡Ë¤ò³°¿©¤Î¥«¥Õ¥§ÉÊ¼Á¤ØÂç¤­¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤¿¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥«¥Õ¥§¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç´Å¤¯¤Ê¤¤¥é¥Æ¤ò¹¥¤àÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤ÎÈ¯Çä³«»Ï¤«¤é±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·ÁÇºà¤È¿·ÇÛ¹çµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÃæÌ£¤ËËá¤­¤ò¤«¤±¤Æ2·î24Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¤µ¤ì