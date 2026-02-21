17°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿ºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£µ¨¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡£26»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î16°Ì¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯Á°´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¿Í»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¥É¡¼¥ë¤ò»ÃÄê´ÆÆÄ¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î½éÀï¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¡£¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ºÅ¤¬µß¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤Ï¸½ºß¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Î¶¯Å¨¤À¡£¥Õ¥é¥ó¥¯ÂÎÀ©¤ÇÎ×¤ó¤À¥¢¥¦¥§¥¤¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÁ°È¾Àï¤Ï4-1¤ÎÂçÇÔ