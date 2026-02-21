ÊÒ»³¤µ¤Ä¤­ºâÌ³Áê¡Ê66¡Ë¤¬21Æü¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¡ÈºâÌ³¾Ê°­¶ÌÏÀ¡É¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£ºâÌ³¾Ê¤ÏºòÇ¯3·î¡¢ÁÅÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÉéÃ´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤¬¡¢Æ±Ç¯ÅÙ¤Ç46.2¡ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤«¤é0.4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£1970Ç¯¤Ï24.3¡ó¤Ç¡¢¤Û¤ÜÇÜÁý¡£¹ñÌ±¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºòÇ¯»àµî¤·¤¿·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢ºâÌ³¾Ê¤òÅ¨ÂÐ»ë¤·¡¢¡È¥¶¥¤¥à¿¿Íý¶µ¡É¤È¾Î¤·¤¿¡£¤Û¤Ü¸Þ¸ø¸ÞÌ±¤È