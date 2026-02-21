ÂáÊá¤ÎÍâÆü¡¢±Ñ³Æ»æ¤Î1ÌÌ¥È¥Ã¥×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Î¼Ì¿¿/Gareth Cattermole/Getty Images via CNN Newsource¥í¥ó¥É¥ó¡ÊCNN¡Ë19Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿±Ñ¹ñ¤Î¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤ò½ä¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¸µ²¦»Ò¤¬À­ÈÈºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿ÊÆÉÙ¹ë¡¢¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Èµ¡Ì©¾ðÊó¤ò¶¦Í­¤·¤¿¤È¤¹¤ëµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜººÃæ¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£20Æü¤Î±Ñ»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÁÜºº½ªÎ»¤Î»þÅÀ¤Ç±Ñ¹ñµÄ²ñ¤¬¸µ²¦»Ò¤ò²¦°Ì¤Î·Ñ¾µ½ç°Ì¤«¤é³°¤¹¤³¤È