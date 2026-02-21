巨人の山粼伊織投手（２７）が２１日のオープン戦・ヤクルト戦（那覇）に先発。２回３２球を投げて、２安打、２奪三振、無失点だった。初回は一死から伊藤、増田に連打を浴びるも、続く赤羽を見逃し三振、オスナを中飛に仕留めて無失点。２回は古賀を３球三振に仕留めるなど安定感を見せた。山崎は初回を振り返り、「ピンチはもちろん好きじゃない。ランナー出さないことに越したことはないですけど、ランナーを出して投