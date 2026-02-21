MLB¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö20Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÄ¹ÂÇ´Þ¤à1°ÂÂÇ1»Íµå¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥­¥ã¥ó¥×6ÆüÌÜ¤Î¤³¤ÎÆü¤«¤é¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£µÈÅÄÁª¼ê¤Ï»î¹çÁ°¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç27¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ6ËÜÎÝÂÇ¤È°ÂÄê¤·¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤«¤é»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥¹¥¤¡¼¥¹¥¿¥óÂç³Ø¤ÎÌîµå¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢µÈÅÄÁª¼ê¤Ï2ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè1ÂÇÀÊ¡¢2µåÌÜ¤òÂª¤¨¤ë¤ÈÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÆþ