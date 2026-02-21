◇プロ野球 オープン戦 ヤクルト3-1巨人(21日、沖縄・那覇)オープン戦初戦に先発登板した山粼伊織投手が、この日の登板を振り返りました。この日は初回にランナーを背負うも、落ち着いた投球で後続を打ち取り無失点の立ち上がり。2回には三者凡退として、2回無失点となりました。浴びた安打は2本、奪三振は2となっています。キャンプが進む中で少し疲れが出てきたという中でも、落ち着いた投球ができたと振り返った山粼