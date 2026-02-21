©ABCテレビ 街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、地元で人気のこだわりのお肉屋さんを取材しました。 ©ABCテレビ 神戸市長田区にある「笹山精肉店」は黒毛和牛の雌牛専門の精肉店。肉自体が香ばしく、甘みがある雌牛を一頭買いし、お店で自ら捌いたものしか売らないーーこれが3代目店主・笹山明夫さん（57）のこだわりです