Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¥Þ¥ë¥Á¡¦¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë(MPV)¤Î¿··¿¡Ö¥°¥é¥Ð¥¤¥È¡×(Gravite)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Æü»º¤Î¥¤¥ó¥É»ö¶È¤Î¿·¾Ï¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤ò»ý¤Ä½ÅÍ×¤Ê¥â¥Ç¥ë¡£56.5Ëü¥¤¥ó¥É¥ë¥Ô¡¼(Ìó97Ëü±ß)¤È¤¤¤¦¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë²Á³Ê¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥ÉÆü»º¼«Æ°¼Ö¤¬È¯Çä¤¹¤ë¿··¿¡Ö¥°¥é¥Ð¥¤¥È¡×¤Û¤«¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é¡û¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥óÅª¤Ê¾è¤êÊª?¿··¿¥°¥é¥Ð¥¤¥È¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸À¸ì¤äÊ¸²½¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¶¦Â¸¤¹