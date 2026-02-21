¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀïµð¿Í£±¡½£³¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ëµð¿Í¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÇÔ¤ì¤Æ¥ª¡¼¥×¥óÀï¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ÀèÈ¯¤Î»³ºê¤Ï£²²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£ µð¿Í¤Ï£²²ó¤Ë£´ÈÖ¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î°ÂÂÇ¡¢£µÈÖ¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Î°ì¥´¥í¼ººö¤ÇÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢£¶ÈÖÀô¸ý¤Îº¸µ¾Èô¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£ £²ÈÖ¼ê¤ÎÀ¾´Ü¤Ï£²¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Î£´²ó¤Ë£²»à¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é£²²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢£µ²ó¤Ë¤ÏÁ¥Ç÷¤¬£³¼ºÅÀ¤·¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï£¶²ó¡¢£²»à¤«