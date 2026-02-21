¹õÀ±¤¬¤Þ¤¿£±¤ÄÊÂ¤ó¤À¡£¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹ÔÁ°¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¤È¤Ê¤ëJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï³«Ëë¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¤Ï£²¡Ý£³¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢Â³¤¯¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¤â£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£·Þ¤¨¤¿£²·î21Æü¤Î£³Àá¡¦±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¡£55Ê¬¤È84Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢£°¡Ý£²¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç³«Ëë£³Ï¢ÇÔ¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¼Â¤Ïº£Ç¯¤â¤ä¤Ð¤¤!?¡×