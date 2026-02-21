50ÀïÌµÇÔ¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦5³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê48¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬º£²Æ¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆÈÀê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀCSI¥¹¥Ý¡¼¥Ä/¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£½Õ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¸µÅý°ìÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¡Ê59¡¢ÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Î¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¸å¡¢¥×¥í¤Î¸ø¼°Àï¤ËÎ×¤à¤È¤¤¤¦¡£24Æü¤Ë49ºÐ¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤µ¤é¤Ëµ­Ï¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ëÎÏ¤Ï¤Þ¤À¤¢