ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬20Æü¡¢TBS·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØA-Studio+¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË ¸å11¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡Ê40¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢½éÂÐÌÌ¤Î½Ö´Ö¤ËÊú¤¤¤¿¡ÈÄ¾´¶¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡õÊÁËÜÍ¤¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¢¨6ËçÌÜ¡ËÈÖÁÈÃæÈ×¡¢MC¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÆÉ¤ó¤À¤ó¤«¡¢±üÍÍ¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Î¡È½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦±ü¤µ¤ó¤ÎÀ¼Ê¹¤¤¤Æ¡¢¡È¤¢¡¢²¶¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Ã