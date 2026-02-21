ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï21Æü¡¢À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê(26)¤¬Ì¾¸î»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢±¦Éª´ØÀá±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥²¡¼¥àÉüµ¢¤Þ¤ÇÌó3½µ´Ö¤Î¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢·Ð²á¼¡Âè¤ÇÁá¤Þ¤ë²ÄÇ½À­¤Ï¤¢¤ë¡£À¶µÜ¹¬¤Ï½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿19Æü¤ÎÃæÆü¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç(ËÌÃ«)¤òµÞ¤­¤ç·ç¾ì¡£½É¼Ë¤«¤é°ÜÆ°Á°¤Î¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë±¦Éª¤òÄË¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢21Æü¤Îµå¾ìÆþ¤ê¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤òÁ°¤Ë¡ÖÁ´Á³¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£