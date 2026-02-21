あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「Pokémon Trading Card Game Pocket」の略語は？「Pokémon Trading Card Game Pocket」の略語はなんでしょうか？ヒントは、略すと4文字になります。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ポケポケ」でした！ポケポケは、世界中で楽しまれて