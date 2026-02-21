◇プロ野球 オープン戦 ヤクルト3-1巨人(21日、沖縄・那覇)巨人はオープン戦初戦に挑むも、勝利とはなりませんでした。この日の先発マウンドにあがったのは、自身初の開幕投手を狙う山粼伊織投手。力強いボールを投げ込みながら2回無失点の好投を見せました。2回の攻撃では、昨季中日でプレーしたヤクルト・ウォルターズ投手を相手にキャベッジ選手が初球でレフトへのヒットを記録。続くダルベック選手の打球にも相手のエラ