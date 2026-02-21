½÷Í¥¡¦¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê43¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ÂÉã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¿¼ÅÄ¤ÏÆ±ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡¢Éã¤È¤Î°ìËç¡£±«¤ÎÆü¤Î¶äºÂ¤òÁê¹ç»±¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹º£¤À¤ËÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£Éã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÊâ¤¯¸å¤í»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð