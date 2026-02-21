Mrs¡¥GREEN APPLE¤¬ºòÇ¯È¯Çä¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µ­Ç°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö10¡×¤¬¡¢¹ñºÝ¥ì¥³¡¼¥É¡¦¥Ó¥Ç¥ªÀ©ºî¼ÔÏ¢ÌÁ¡ÊIFPI¡Ë¤¬È¯É½¤¹¤ëºòÇ¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç10°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¥Á¥ã¡¼¥È½é¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤¬21Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£IFPI¤ÏÀ¤³¦¤Î¥ì¥³¡¼¥É²»³Ú¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ç¡¢Æ±¥Á¥ã¡¼¥È¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î8000°Ê¾å¤Î»²²Ã¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÇä¤ê¾å¤²¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¡¢½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£