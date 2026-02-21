¸åÈ¾10Ê¬¤Ë´Øº¬µ®Âç¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢Æ±38Ê¬¤ËÁáÀîÈ»Ê¿¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ò3Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2·î21Æü¤ÎÂè3Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ï0-2¤ÎÇÔÀï¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£±ºÏÂ¤ÏÁ°Àá¤ÎFCÅìµþÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤·¤¿FW¾¾ÈøÍ¤²ð¤¬·ç¾ì¤·¡¢ÂçÂ´¥ë¡¼¥­¡¼FWÈîÅÄÌîÏ¡¼£¤¬³«ËëÀï¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕÀï°ÊÍè¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢DFµÜËÜÍ¥ÂÀ¤¬·ç¾ì¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍDF¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶¤¬º£