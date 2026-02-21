¡½¡ÎÏ¢ºÜ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö¡Ù¡Ï¡½ ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¸¶ºî¼Ô¤Ç¡¢ÊÛÅöÂç¹¥¤­¤Êµ×½»¾»Ç·¤¬¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤ÊÛÅö¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¥°¥ë¥á¥¨¥Ã¥»¥¤¡£º£²ó¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö¡Ù¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÊ¼¸Ë¸©É±Ï©¤ÎÌ¾Êª¡Ø¤¢¤Ê¤´¤á¤·ÊÛÅö¡Ù¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤ªÌ£¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©¢¡¸ÉÆÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö vol.15 ¡ÖÉ±Ï©¾ë¤Ç¤¢¤Ê¤´¤á¤·ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿¡ª¡×Ï©¤ÎËÌ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÊ¡ºêÄ®¤Ç»Å»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ±Ø¶á¤¯¤Îµï¼ò²°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬¤¤¤¤Å¹¤Ç¡¢