ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï20Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡ÊIEEPA¡Ë¤òº¬µò¤ËÈ¯Æ°¤·¤Æ¤­¤¿°ìÏ¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌµÀ©¸Â¤Ë²Ý¤¹¤³¤È¤Ï·ûË¡¾åÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÄÌ¾¦À¯ºö¤ò¤á¤°¤ëº£²ó¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÅ¬ÈÝ¤òÄ¶¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÅý¼£¸¶Â§¤½¤Î¤â¤Î¤òÌä¤¤Ä¾¤¹½Å¤ß¤ò»ý¤Ä¡£ÂçÅýÎÎ¸¢¸Â¤ÈµÄ²ñ¸¢¸Â¤Î¶­³¦¤ò¼¨¤·¤¿È½ÃÇÊÆ·ûË¡Âè1¾òÂè8Àá¤Ï¡¢´ØÀÇ¤ÎÀ©Äê¡¦Ä§¼ý¤ª¤è¤ÓÄÌ¾¦µ¬À©¤Î¸¢¸Â¤òÏ¢Ë®µÄ²ñ¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ÝÀÇ¸¢¤ÏÎ©Ë¡ÉÜ¤ÎÀì