¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¤¬2·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û37ºÐ¸µ¡ÖPopteen¡×¥â¥Ç¥ë¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¢¡ÎëÌÚÆà¡¹¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«ÎëÌÚ¤Ï¡Ö±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÄÌÚ¤¨¤ê¤Á¤ã¤ó¤È3¿Í¤ÇÆé¥Ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»¨»ï¡ØPopteen¡Ù¤Ç¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î3¿Í¤ÎÆé¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¡ô¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ê¤Î¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡×¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃå¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¿§