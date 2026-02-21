¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÁÉã¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Î±üÅÄ±ÍÆó¤ËºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤È¤Î¸òºÝ¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÁËÜÍ¤¤Î40ºÐÈþ¿ÍºÊ¢¡ÊÁËÜÍ¤¡¢±üÅÄ±ÍÆó¤Î±Ç²èº×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤È¤Î¸òºÝ¤òÊó¹ðÊÁËÜ¤Ï2012Ç¯¤Ë±üÅÄ¤È¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î°ÂÆ£ÏÂÄÅ¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¯¥é¤È·ëº§¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥µ¥¯¥é¤È¤Î¸òºÝ¤ò±üÅÄ¤ËÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼