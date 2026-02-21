¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ÅÄ²Ö»Ò¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü¤ËÉ×¤Ç¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎÊ¡ÅçÀµµª¤¬ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¡¢¡Ö»Ä¤êÊªÊÛÅö¡×¤È¤·¤Æ»ý»²¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»³ÅÄ²Ö»Ò¡¢É×¤ËËèÄ«ºî¤ë¼êÎÁÍý¡õÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¼¡ÃË¤Ëºî¤Ã¤¿¤´¤Ï¤ó»³ÅÄ¤Ï¡Ö»Ä¤êÊªÊÛÅö¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Æü¤Ï2²ó¸ø±é¡×¤È½Ò¤Ù¤³¤ÎÆü¤Î¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¤Î¸ø±é¤ä¿·´î·à¥»¥«¥ó¥É¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¤Î·Î¸Å¤Ê¤É¡¢Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³