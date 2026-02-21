½ÂÂÚÉ½¼¨¤Î²£¤Ë¤¢¤ë¡Ö»°³Ñ·Á¡×¤ÎÀµÂÎ2·î21Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¤Î3Ï¢µÙ¤òÁ°¤Ë¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç¤­¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¡Ö½ÂÂÚ¡×¤Ç¤¹¡£½ÂÂÚ¾ðÊó¤È¤¤¤¨¤Ðµ÷Î¥É½¼¨¤ËÌÜ¤¬¸þ¤­¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¾ðÊóÈÄ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö»°³Ñ·Á¤Î¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡× ¤³¤ì¤¬Í×Ãí°Õ¤¹¤Ù¤­¡Ö»°³Ñ¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë