½÷Í¥¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê43¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤Î²¸¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âçºå¤Ç¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤¬½é¤È¤¤¤¦¿¼ÅÄ¡£ÈÖÁÈ35¼þÇ¯µ­Ç°¤Ç½¸·ë¤·¤¿200¿Í¤Î´ØÀ¾¿Í¤òÁ°¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Î²¸¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¹õÌÚÆ·¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£¿¼ÅÄ¤¬¤Þ¤À10Âå¤À¤Ã¤¿2000Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥ó¡×¤Ç¶¦±é¡£¡Ö¤ª¼Çµï¤Î¤³¤È¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤­¤Ë¡¢»ä¤¬µã¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡È¶³»Ò¤Á¤ã¤ó