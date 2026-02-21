¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤¬FW¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£21Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè25Àá¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Ë¸þ¤±¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¡¢17Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï¤Î¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«Àï(¡û1-0)¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òµ­Ï¿¡£¤³¤ÎºÝ¤Ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÎMF¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Ë¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¸ý¸µ¤ò