´Ýµµ»Ô°½²ÎÄ®·ª·§À¾ ´Ýµµ½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸á¸å£±»þ10Ê¬¤´¤í¡¢´Ýµµ»Ô°½²ÎÄ®·ª·§À¾¤Î¡Ö¤Ê¤ê¤ï¤¤»ñÎÁ´Û¡×¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¶á½ê¤Î¿Í¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É£¹Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À²Ð¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·úÊª¤Î½êÍ­¼Ô¤¬ÉÕ¶á¤ÎÁð¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢·úÊª¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ñÎÁ´Û¤Ïº£¤Ï±¿±Ä¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£