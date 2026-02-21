¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ö¥ëÃæÌî¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±ýÇ¯¤Î¥á¥¤¥¯¤òºÆ¸½¤·¤¿¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþËâ½÷¡×±ýÇ¯¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿¥Ö¥ëÃæÌî¤µ¤ó¸½ºß¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ëÃæÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¡¢1980Ç¯Âå¡¢90Ç¯Âå¤ËÆüÊÆ¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ëÃæÌî¤µ¤ó¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥·¥É¥Ë¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖºòÆü¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Æ¥ß¡¼