»ä¤Ï¥Ï¥Å¥­¡£»Ð¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÊú¤¨Â³¤±¤ëÉ×¥æ¥¦¥¹¥±¡£¤¢¤ëÆü¡Öº£¸å¡¢¥ä¥è¥¤¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡¢¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤ä·»¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ë»ä¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÇÍ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â²æËý¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë°¦¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¶â¤ÇÇã¤Ã¤ÆÅÏ¤»¡ª¿Í¤ÎÁ±°Õ¤òÅð¤à¤Ê¤ó¤ÆÈÜ¶±¤À¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¤È¡¢¥æ¥¦¥¹¥±¤Ï´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·