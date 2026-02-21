¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬21Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥êRing Ring LIVE in OSAKA¡×¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö³«ºÅÃæ»ß¤òµá¤á¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¸ø±é´Ø·¸´ë¶È¤Ø¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¶¼Ç÷»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿°Ù¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥êRing Ring LIVE in OS