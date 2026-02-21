¥»¥ê¥¨A¤Î¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ï¸½ÃÏ£²·î20Æü¡¢¿·¥Õ¥©¡¼¥¹¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥¹¥æ¥Ë¤Ï¡Ö1996-97¥·¡¼¥º¥ó¤ËÃåÍÑ¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÅÁÅý¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¹õ¤ÈÇò¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¤È¹õ¤Î¶ß¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤¢¤ë¡×¡Ö