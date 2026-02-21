ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio+¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2018Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¡¦³ÑÂØÏÂ»Þ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯64¡Ë¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ì¾Í¥¤È¤·¤ÆÉý¹­¤¯³èÌö¤·¡¢³ÑÂØ¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¤Ë¸¶È¯ÉÔÌÀ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬³ÑÂØ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¨¤¤¤è¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï¡×¤È¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¤È¤âÆó¿Í¼Çµï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÊÁËÜ¡£¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢À¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢±é·àÅªÂÎÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó