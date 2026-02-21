Image: M-Production / Shutterstock.com Lifehacker 2025Ç¯12·î17Æü·ÇºÜ¤Îµ­»ö¤è¤êÅ¾ºÜ º£¤äAI¤¬±³¤ò¤Ä¤¯¡Ê¥Ï¥ë¥·¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢¶¼°Ò¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¡×¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¡¢°­°Õ¤Î¤¢¤ë¹¶·â¼Ô¤¬Google¤ÎÍ­ÎÁ¸¡º÷¹­¹ð¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ChatGPT¤äGrok¤Î²ñÏÃ²èÌÌ¤ò°­ÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤é¤Î²ñÏÃ¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤È¿ÆÀÚ¤Ê¥Æ¥Ã¥¯¥µ