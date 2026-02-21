1992Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ë¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡¦¥ä¥Þ¥°¥Á¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤¬2026Ç¯2·î21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦Áª¼ê¡Ê20¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖSo happy¡×¥ä¥Þ¥°¥Á¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖSo happy for you Alysa¡ª¡×¡ÊÊÔÌõ¡§ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¥¢¥ê¥µ¡ª¡Ë¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦Áª¼ê¤ò¾Î¤¨¡¢¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê