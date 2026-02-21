2·î20Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ËÂÐ¤·¡¢Îò»ËÅª¤Ê¡ÖÌµ¸ú¡×È½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ë¤Ï°ì»þ°ÂÅÈ¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤½¤Î¿ô»þ´Ö¸å¤Ë´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¡Ö¥×¥é¥óB¡×¤òÈ¯Æ°¡£Åê»ñ²È¤Ïº£¡¢»ÊË¡¤ÈÂçÅýÎÎ¸¢¸Â¤¬¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¾×ÆÍ¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û10-12·î´üGDP¤ÏÇ¯Î¨+0.2%Í½ÁÛ²¼¿¶¤ì¤À¤¬ÆüËÜ³ô¤Ï·øÄ´¤«Ä´À°¤«?¢£ºÇ¹âºÛ¤¬²¼¤·¤¿¡ÖIEEPA´ØÀÇ¡×Ìµ¸ú¤Î¿¿°Õº£²ó¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬°ã·û¡¦°ãË¡¤È