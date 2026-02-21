¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×¶õ¹Á¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬½Ð¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¥Õ¥í¥ê¥À½£µÄ²ñ¤Ï19Æü¡¢¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦J¡¦¥È¥é¥ó¥×¹ñºÝ¶õ¹Á¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëË¡°Æ¤ò²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶õ¹Á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÅ¡Âð¡Ö¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥é¡¼¥´¡×¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¡°Æ¤Ïº£¸å¡¢¥Ç¥µ¥ó¥Æ¥£¥¹½£ÃÎ»ö¤Î½ðÌ¾¤ò·Ð¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ï¢Ë®¹Ò¶õ¶É¡áFAA¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Áá¤±¤ì¤Ð7·î¤Ë¤â²þ¾Î¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß