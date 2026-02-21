¤ª»¶ÊâÃæ¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Ë¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Æ¸¤¤µ¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êËÊ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¡Ø¿ÀÂÐ±þ¡Ù¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¹¤®¤ëÅ¸³«¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç5.8Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´¶Æ°¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡§»¶ÊâÃæ¤Î¸¤¤¬¡Ø¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¡Ù¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿·ë²Ì¢ªËÊ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä»Ò¤É¤â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÂÐ±þ¡Ù¡Û »¶ÊâÃæ¡¢¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¼Æ¸¤ X¥¢