¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬°úÂà¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥È¥¹½Ð¿È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È²¤½£¤Î¶¯¹ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡£PSGÂàÃÄ¸å¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ºòÇ¯¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥È¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£2·î5Æü¤Ç34ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏÉ¨¤òÉé½ý¤·¡¢12·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¡£2·î¤ÎÃæ½Ü¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥¤¥Þ