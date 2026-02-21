◇プロ野球 オープン戦 巨人 - ヤクルト(21日、沖縄・那覇)巨人の山粼伊織投手が、オープン戦初戦となるヤクルト戦に先発出場。2回を投げ、2つの三振を奪うなど無失点に抑えました。初回から力強いボールを投げ込んだ山粼投手。2人目の打者には自身の足元へ飛ぶヒットを浴び、思わず倒れ込むヒヤリとした場面も見られました。さらに続く打者にもヒットを許しましたが、その後は快音を許さず。後続を三振とフライに打ち